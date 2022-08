Übertriebene Repression?: Jungparteien laufen Sturm gegen neue Pläne von Pop-up-Polizeiposten

Der Stadtrat Luzern will mehr Polizeipräsenz am linken Seeufer der Stadt. Insbesondere im Bereich der Ufschütti soll ein Pop-up-Polizeiposten her. Das geht vielen Luzerner Jungparteien gegen den Strich.

So soll während der warmen Sommermonate ein Pop-up-Polizeiposten in diesem Gebiet installiert werden. Damit will der Stadtrat Martin Merki (FDP) eine stärkere Präsenz vor Ort ermöglichen.

Gegen den Vorschlag sträuben sich jedoch sämtliche Jungparteien und kritisieren den Stadtrat scharf.

Sie beanstanden vor allem den Überwachungsstaat durch die aufgestockte Polizeipräsenz.

Luzerns Brennpunkt: die Ufschötti am linken Seeufer. Vor allem in den Sommermonaten ist der Ort ein nie enden wollendes Thema bei der lokalen Bevölkerung. Zuletzt sorgte die Ufschötti bei den Anwohnenden für grossen Ärger. Nun soll im Bereich der Ufschötti mehr Polizei her. Ein mobil-stationärer Posten soll installiert werden. Damit will der Luzerner Stadtrat Martin Merki (FDP) eine stärkere Präsenz vor Ort ermöglichen. Das städtische Einsatzteam SIP (Sicherheit Intervention Prävention) leiste zwar wertvolle Arbeit, sagt Merki. Doch wenn es eskaliert, brauche es die Polizei. Laut Merki wirke sich eine hohe Polizeipräsenz positiv aus.

Luzern als schweizerische Drogenhochburg

Bis 2025 sind 28 zusätzliche Polizeistellen eingeplant. Das reiche aber dem Stadtrat nicht und so hätten sie sich für das Stadtgebiet einen noch stärkeren Ausbau der Polizeiressourcen gewünscht. In seiner Vernehmlassungsantwort auf die aktuellen Pläne des Kantons schreibt der Stadtrat: «Kriminalität ist vor allem ein städtisches Phänomen» – oder eher ein Stadtluzerner Problem: «Gemäss Bundesamt für Statistik gibt es nirgends in der Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Betäubungsmitteldelikte wie in der Stadt Luzern», zeigt der Stadtrat auf.

«Die Stadt will auf Überwachung setzen»

Jedoch: Merkis Vorschlag von mehr Kontrolle durch Polizisten im Gebiet der Ufschötti finden sämtliche Luzerner Jungparteien daneben, wie sie in einer Mitteilung schreiben. «Einer der letzten Freiräume in Luzern wird durch übermässige Überwachung zerstört. Das geht nicht», sagt Léon Schulthess, Co-Präsident der Juso Luzern. Es gebe keinen Ort mehr in der Stadt Luzern, an dem sich Jugendliche und junge Erwachsene entfalten können. Für die Co-Präsidentin Zoé Stehlin löst die Polizei so keine Probleme, sondern vertreibt Personen lediglich in andere Gebiete.

Auch den Jungfreisinnigen Stadt Luzern geht der Vorschlag zu weit: «Die Ufschötti ist ein beliebter Treffpunkt für alle. Anstatt auf die bewährten Mittel wie Drogenberatungszelte oder SIP zurückzugreifen, will die Stadt Luzern lieber auf Repression und Überwachung setzen, was vor allem viele junge Menschen zu spüren bekommen», sagt Partei-Präsident Lukas Blaser. Die junge Mitte Stadt Luzern schliessen sich dem Schreiben an und teilen mit: «Die Schaffung eines temporären Polizeipostens ist nicht zweckmässig. Die Aufstockung der Polizeiressourcen ist wichtig. Diese sollen jedoch effizienter und sinnvoller eingesetzt werden». Für den Konsum von legalen und illegalen Substanzen begrüsse die Partei ein Drogenberatungszelt in der Ufschötti, das durch Fachpersonen betreut wird.

Junge SVP hält wenig von der harschen Kritik

Nicht dieselbe Meinung teilt die junge SVP. «Vor allem in der Stadt Luzern spielt Sicherheit eine grosse Rolle. Der Vorschlag eines temporären Polizeipostens ist definitiv kein Einschnitt in die persönliche Freiheit», sagt Lucian Schneider, Präsident der JSVP auf Anfrage von 20 Minuten. Die Partei unterstützt deshalb Merkis Vorschlag, der eine erhöhte Sicherheit in der Bevölkerung gewährleisten soll. «Die Polizei soll ja präsenter bei den Leuten sein. So bringt es nichts, wenn diese nur im Büro sitzt», so Schneider weiter. Es gebe ihm ein sicheres Gefühl, wenn er Polizeipatrouillen beim späten Nachhausegehen sehe.

