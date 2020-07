Zootier in Bern unterwegs

Jungpelikan entwischt aus dem Berner Tierpark und löst Einsatz aus

Ein wenige Monate alter Pelikan ist aus dem Tierpark Dählhölzli entflogen, gegenüber dem Bärenpark machte er es sich dann gemütlich. Doch dann rückte auch schon das Polizeiboot an.

So stand am Dienstagnachmittag ein Team von Schutz und Rettung Bern mitsamt Polizisten der Kapo Bern im Einsatz, um das Tier wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen.

Am Dienstag ist ein Jungpelikan aus dem Tierpark entflogen. Seine Tour auf der Aare führte ihn bis zu einem grossen Stein gegenüber dem Bärenpark, wo er am Aareufer ein Sonnenbad geniessen wollte.

Ein junger Pelikan aus dem Berner Zoo wollte es sich am Dienstag bei Sonnenschein gemütlich machen. So entflog das Jungtier, dessen Flügel zum Zeitpunkt des Ausbruchs noch nicht gestutzt waren, am Nachmittag aus seinem Gehege des Tierparks Dählhölzli. Wenige Flügelschläge vom Dählhölzli entfernt, liess sich der Vogel schliesslich am Aareufer nieder. Auf einem grossen Stein gegenüber dem Bärenpark genoss der Wasservogel dann ein herrliches Sonnenbad in Freiheit.