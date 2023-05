Luzern: Jungpolitiker begleiten ängstliche Jugendliche bis zum Bahnhof 

«Wir motzen nicht nur, sondern sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.» Das teilen Vertreterinnen und Vertreter der Jungparteien Juso, Junge Grüne, Junge Grünliberale, Jugend Mitte, Jungfreisinnige und dem städtischen Jugendparlament dem Luzerner Stadtrat in einem offenen Brie f mit. Sie präsentierten auch gleich Vorschläge, wie die Probleme auf der Ufschötti und dem Areal der Kantonsschule Alpenquai verringert werden könnten. Zu den Problemen gehören etwa Littering, Vandalismus, Lärm, Gewalt und Drogenhandel. Zusammen mit dem Sicherheitsmanager der Stadt Luzern haben die Jungparteien ihre Vorschläge an Workshops erarbeitet. Nun hat sich der Stadtrat damit befasst und entschieden, dass drei Vorschläge umgesetzt werden.

Alpenquai-Areal darf an Wochenenden genutzt werden

Das Areal der Kanti Alpenquai hat sich vor allem in den Coronajahren als beliebter Aufenthaltsort für Jugendliche und junge Erwachsene etabliert. Allerdings blieb immer sehr viel Güsel liegen und darum musste die Schule das Areal jeweils am Montagmorgen reinigen lassen. Dies veranlasste die Schulleitung dazu, einen Sicherheitsdienst zu engagieren. Dieser schickte in der Folge die Jugendlichen weg vom Areal, wenn sie sich dort aufhalten wollten. In diesem Sommer darf das Areal neu an den Wochenenden von der Öffentlichkeit genutzt werden. Der Sicherheitsdienst weist nur noch Personen weg, die negativ auffallen. Die Stadt Luzern übernimmt zudem an den Wochenenden die Grundreinigung des Areals. Dieser Versuch wird von der Stadt unterstützt, weil dadurch die Situation auf der Ufschötti entschärft wird. Zudem sind auf dem Areal der Kanti Alpenquai viel weniger Anwohnende von Nachtlärm betroffen als auf der Ufschötti.