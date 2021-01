Veraltete Praxis : Jungpolitiker wird wegen Homosexuellen-Diskriminierung dem Geheimdienst gemeldet

Ein Jungpolitiker der EVP erhielt einen Strafbefehl wegen der Diskriminierung von Homosexuellen. Dabei ging auch eine Meldung an den Schweizer Geheimdienst. Grund dafür ist eine veraltete Praxis.

Dieser wurde an den Geheimdienst in Bern gemeldet. Grund dafür ist eine Verordnung von vor dem 2. Weltkrieg.

Homosexuelle als minderwertig dargestellt

Denn am 3. Dezember erging von der Staatsanwaltschaft Bischofszell TG ein Strafantrag, der nicht rechtskräftig ist. Darin wird festgehalten, Zürcher habe in seinem Tweet «homosexuelle Menschen mithin als minderwertige Menschen» dargestellt. Ihm droht nun eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Franken und eine Probezeit von zwei Jahren. Wenn er den Strafbefehl akzeptiert, müsste er 300 Franken Busse, 300 Franken Verfahrensgebühr und 123 Franken Untersuchungskosten bezahlen. Ausserdem ging eine Meldung an den Nachrichtendienst des Bundes in Bern.