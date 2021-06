Jungstörche im Zoo Basel stellten sich tot, als die Feuerwehr kam

Steve Last

Am Montag rückte die Basler Feuerwehr im Zoo an. Die erwachsenen Störche machten beim Ausfahren der Drehleiter Platz, die Jungtiere gaben sich leblos.

1 / 4 Die Feuerwehr leistete am Montag einen Einsatz im Zoo Basel. Zoo Basel Der Grund war nicht etwa ein Brand. Die Retter halfen mit ihrem Drehleiterfahrzeug bei der Beringung der Jungstörche. Zoo Basel Dank der Feuerwehr kann der Tierpfleger die Jungtiere in ihren Nestern erreichen. Zoo Basel

Darum gehts Die Feuerwehr half am Montag im Zoo Basel mit der Beringung der Jungstörche.

Mithilfe des Drehleiterfahrzeugs der Retter kann der Pfleger die Nester erreichen.

Die erwachsenen Tiere suchen das Weite, während sich die Jungtiere totstellen.

Am Montag war die Feuerwehr im Zoo Basel im Einsatz. Zwar brannte es nicht, ganz ohne Zeitdruck verlief die Aktion jedoch nicht. Denn es war Zeit, die Jungstörche zu beringen, bevor sie ihre ersten Flugversuche wagen, wie der Zoo am Montag auf Facebook schreibt. Ende August flögen sie das erste Mal in den Süden.

Weil sich die Tiere hoch oben in den Nestern befinden, hilft die Feuerwehr mit einem Drehleiterfahrzeug, damit die Tierpfleger an sie herankommen. Laut dem Zoo ist die Prozedur schmerzfrei und dient dem Zweck, einen Überblick über die Storch-Population in der Schweiz zu behalten.

Was die Beringung einfacher mache, sei, dass die ausgewachsenen Tiere beim Anrücken von Feuerwehr und Tierpfleger das Weite suchten. Die Jungtiere stellten sich im Angesicht der mutmasslichen Gefahr indes tot. Das sei für den Tierpfleger praktisch, weil er so in Ruhe die zugeteilten Ringe befestigen könne.