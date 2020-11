Im Kopierstreit zwischen Asfalt und Mercedes-Benz, respektive N+, gab es eine Einigung. Video: 20 Minuten

Darum gehts Das Solothurner Start-up bezeichnete ein Mercedes-Benz-Bike als Kopie.

Nachdem Medien über den Fall berichtet hatten, haben sich die Parteien nun aussergerichtlich geeinigt.

Wie die Einigung genau aussieht, soll geheim bleiben.

Ein Experte für Markenrecht sagt, was er davon hält.

Die Vorwürfe Ende Oktober wogen schwer und schlugen hohe Wellen: Das erfolgreiche Solothurner Start-up Asfalt klagte öffentlich an, dass sein preisgekröntes E-Bike dreist kopiert worden war (siehe Box). Und zwar von keinem Geringeren als der Firma N+, die für Mercedes Benz E-Bikes produziert und verkauft – auch in der Schweiz. «Wir hatten lange vergebens versucht, mit N+ Kontakt aufzunehmen», sagt David Oreiro, Mitgründer der Asfalt AG. Nachdem 20 Minuten und andere Medien über den Fall berichtet hatten, kam der Stein ins Rollen. Auf Twitter sah sich Mercedes-Benz darum gar einem Shitstorm ausgesetzt.

«Nach der Medienlawine ging es dann schnell», so Oreiro. Vor wenigen Tagen gaben Asfalt, N+ und Mercedes-Benz gemeinsam bekannt, dass die Parteien sich geeinigt hätten. Der Streit sei beigelegt – über Details wurde Stillschweigen vereinbart. Oreiro verrät nur so viel: «N+ darf das Bike auch weiterhin mit dem Mercedes-Benz-Logo produzieren und verkaufen.» Ausserdem sei der Fall aufgearbeitet worden: «Die Kommunikation lief nicht ideal – es war ein Alleingang. Gewisse Vereinbarungen wurden nicht eingehalten.» Aber es sei nun eine Lösung gefunden worden, die für alle Beteiligten stimme.

Eine Entschuldigung und Stille

Für die E-Bike-Pioniere das Wichtigste: «Unser Kunden und Fans wissen jetzt, dass wir unser Unternehmen nicht an Mercedes-Benz verkauft oder lizenziert haben.» Solche Anfragen habe es haufenweise gegeben, als das Bike mit einem Merz-Stern zum Kauf angeboten worden sei.

In der Stellungnahme betonen die Solothurner, dass Mercedes-Benz keine Schuld am Debakel trifft – das deutsche Unternehmen habe sich stets korrekt verhalten. Der deutsche Daimler-Konzern gibt sich im Fall wortkarg. Gegenüber 20 Minuten sagt Sprecher Bradley Lord: «Mercedes-Benz hat keine Geschäftsbeziehung zu Asfalt. Nach unserer Kenntnis gab es Unstimmigkeiten zwischen N+ und Asfalt.» Mercedes-Benz habe den Lizenznehmer N+ aufgefordert, das Thema mit seinem Lizenznehmer zu klären. «Dies ist inzwischen erfolgt.» Über die Details will jedoch auch Mercedes-Benz keine Auskunft geben.

«Vorwürfe waren nicht unbegründet»

Das vereinbarte Stillschweigen überrascht Dr. Sigmund Pugatsch, Rechtsanwalt und Experte für Markenrecht, nicht. In derartigen Fällen werde oft eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen. Es stellt sich die Frage, ob eine solche geheime Vereinbarung nicht auch ein Schuldeingeständnis ist, was die Plagiatsanschuldigungen angeht. «Es kann davon ausgegangen werden, dass die Vorwürfe der Asfalt AG gegenüber N+ nicht unbegründet waren, sonst hätten die Parteien keine entsprechende Vergleichsvereinbarung geschlossen», so der Zürcher Anwalt.

Pugatsch rechnet damit, dass die Solothurner für das widerrechtliche Verhalten von N+ entschädigt wurden: etwa in Form eines Folgeauftrags durch Mercedes oder N+ oder aber auch durch eine finanzielle Abfindung. «Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade ein junges Start-up-Unternehmen eher an einer Zusammenarbeit mit Mercedes interessiert ist als an einer Entschädigung», so Pugatsch. Für die Asfalt AG sei es so oder so sinnvoll gewesen, sich aussergerichtlich zu einigen: «Prozesse sind zeit- und kostenaufwendig, wenn nur allein schon bedacht wird, dass die Gerichtskosten bevorschusst werden müssen.»

1 / 6 Mit diesem E-Bike gewannen die Gründer des Solothurner Start-up-Unternehmens Asfalt 2019 mehrere Preise. David Oreiro / Asfalt 2020 brachte N+ in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz schliesslich dieses E-Bike auf den Markt. Screenshot / Nplusbikes.com Es kostet 1000 Franken mehr als das Original der Solothurner. Nplusbikes.com

2021 rollt etwas Neues an

In Solothurn sind die dunklen Wolken verflogen, dort gehört alles bereits der Vergangenheit an: «Wir wollten gar nicht mehr zu viel Energie in den Fall stecken. Denn es geht um das 2019er-Biker. Wir arbeiten längst am Nachfolger», sagt David Oreiro. Dieses solle im kommenden Jahr auf den Markt kommen und über ein verbessertes Design und deutlich mehr Reichweite sowie Leistung verfügen. Zudem besteht beim Nachfolger nicht die Gefahr, dass die Arbeit der Solothurner ohne ihr Wissen kopiert wird. Oreiro: «Wir lassen einige Komponenten speziell für uns in Deutschland produzieren.»