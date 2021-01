Ein Grossteil wurde inzwischen zerstört – der Schaden geht in die Millionen.

Zwei Zürcher Jung-SVPler sorgten im Sommer erstmals für Schlagzeilen, nachdem sie mit ihrer Firma Emix Trading und dem Verkauf von Schutzmasken zu Multimillionären geworden waren. Auch an die Schweizer Armee hat die Firma der Jungunternehmer Masken geliefert. 700’000 davon waren allerdings mutmasslich gefälscht, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) nun berichtet.

Sie sollen aus der Produktion der ägyptischen Firma «Chemi Pharma Medical» stammen – so steht es zumindest auf den Masken-Boxen. Die Firma in Ägyptens Hauptstadt Kairo gibt es tatsächlich, allerdings wurden dort nie FFP2-Masken produziert, wie der Inhaber laut Bericht bestätigte. Er erzählte demnach weiter, dass er bereits im April darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass der Name seiner Firma missbraucht werde, um Masken zu verkaufen. Wer dahinterstecke, wisse er nicht.