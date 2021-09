Kanton Graubünden - Jungwölfe aus Stagias-Rudel dürfen nicht abgeschossen werden

Die Zahl der Wolfsrudel in der Schweiz nimmt zu.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat das Gesuch des Kantons Graubünden um eine Abschussbewilligung von zwei Jungwölfen aus dem Stagias-Rudel abgelehnt. Die Schäden in geschützten Nutztierherden liegen unter der Schwelle, die für einen Eingriff erreicht sein muss, heisst es in der Mitteilung des Bundes. Somit seien weniger als zehn Nutztiere in geschützten Herden gerissen worden.