Tot aufgefunden : Jungwolf im Wallis gewildert

In der Region Torgon im Unterwallis hat ein Wanderer einen toten Wolf entdeckt. Im Tier wurde ein Projektil gefunden.

Ein Wanderer hat am vergangenen Samstag in der Region Torgon im Unterwallis einen toten Jungwolf entdeckt. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, haben die am Montag im Tierspital durchgeführten Röntgenaufnahmen gezeigt, dass ein Projektil das Tier durchdrungen hatte.