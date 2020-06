Berner Fussballclub

Junior mit Corona infiziert – ganzes Team in Isolation gesetzt

Ein Spieler aus der Academy-B-Mannschaft des FC Wyler ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Mannschaft wurde entsprechend informiert und dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Umgehend setzte der Teenager den Verein darüber in Kenntnis.

Trotz weitgehender Lockerungen und dem Ende der ausserordentlichen Lage: Das Coronavirus ist noch immer da. Das hat nun auch der FC Wyler zu spüren bekommen: Ein Junior der Academy-B-Mannschaft (Jahrgänge 2004/2005) hat sich mit Covid-19 infiziert, wie der Radiosender Energy Bern kürzlich berichtete. Der Spieler sei am Dienstag von seinem Hausarzt über den positiven Test informiert worden.

Umgehend setzte der Teenager den Verein darüber in Kenntnis. «Wir haben alle, die mit dem Betroffenen Kontakt hatten, aufgefordert, zu Hause zu bleiben und schnellstmöglich den Hausarzt zu kontaktieren», sagte Vereinspräsident Philippe Page. Das Mannschaftstraining ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Alle Trainer, Spieler, Funktionäre und Eltern seien per Mail respektive Whatsapp-Chat über den positiven Corona-Test informiert worden.

Steckt sich eine Person mit dem Virus an, ist es zentral, dass mögliche Ansteckungsketten via Contact-Tracing rasch rückverfolgt werden. Kann sich das Virus ausbreiten, drohen erneute Lockdowns. «Lockdowns bedeuten nichts anderes, als dass man grössere Gruppen wieder zurück in eine Quasi-Quarantäne setzen muss, wie wir das bereits erlebt haben», sagte Gundekar Giebel von der kantonalen Gesundheitsdirektion gegenüber Tele Bärn. Die Lockdowns würden dann jedoch nur noch lokal ausgesprochen. Giebel: «Aber sie bleiben ein mögliches Szenario, das umgesetzt werden müsste, falls man die Ansteckungsketten nicht frühzeitig unterbrechen kann.»