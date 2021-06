Littering - Junioren müssen Boote auf Scherben und Abfall seetauglich machen

1 / 10 Scherben, Flaschen und weiterer Abfall: Immer wieder hat der Segelclub Trischenhorn mit Abfall zu kämpfen. 20min/ Gianni Walther Die Vorfälle haben sich in der letzten Zeit gehäuft, heisst es beim Segelclub. 20min/ Gianni Walther Viel Abfall landet auch im Gebüsch. 20min/ Gianni Walther

Darum gehts Am linken Luzerner Seeufer beim Segelclub Tribschenhorn kämpft man mit den Hinterlassenschaften von langen Partynächten.

Am nächsten Morgen seien überall verstreute Glasscherben, leere Flaschen und sonstiger Abfall vorzufinden.

Es habe auch bereits beschädigte Boote gegeben.

Nun fordert der Club eine «nachhaltige Lösung» für dieses Problem.

Am linken Seeufer in Luzern wird gerne gefeiert. Ob beim KKL, bei der Ufschötti, auf dem Areal vor der Kantonsschule Alpenquai, auf der Liegewiese beim Richard-Wagner-Museum oder beim Segelclub Tribschenhorn spielt keine Rolle: Zurück bleibt der Abfall. Immer und immer wieder habe man beim Segelclub Tribschenhorn am nächsten Morgen mit überall verstreuten Glasscherben, leeren Flaschen, sonstigem Abfall aber auch mit beschädigten Booten zu kämpfen. «Wenn am nächsten Morgen unsere Junioren ihre Boote seetauglich machen und sich auf Glasscherben und Abfall bewegen müssen, ist das ein grosses Problem», sagt Markus Rindlisbacher, Präsident des Segelclubs Tribschenhorn, zu Zentralplus.

«Es ist gut, wenn sich Leute treffen können»

Gegen Partys «mit vernünftiger Lautstärke» hat Rindlisbacher grundsätzlich nichts. Auf dem Areal gebe es immer viel Partys. Dies dürfe und solle auch so sein. «Es ist gut, wenn sich Leute treffen können. Sie sollen nachher einfach ihren Abfall richtig entsorgen», sagt Rindlisbacher auf Anfrage von 20 Minuten. Es würden auch immer wieder Schäden an im Hafen liegenden Booten festgestellt. Die Vorfälle hätten sich in letzter Zeit gehäuft. «Wir brauchen, so wie auch an anderen Orten am linken Seeufer, eine nachhaltige Lösung für dieses Problem», meint Rindlisbacher gegenüber dem Onlineportal weiter.

«Noch wissen wir nicht, was das Problem lösen wird»

Dabei ist das Litteringproblem am linken Seeufer schon länger ein Thema. In der Ufschötti wurde deswegen im letzten Jahr ein neues Abfallkonzept mit doppelt so vielen Recycling-Stationen, also mit mehr Entsorgungsmöglichkeiten getestet, welches sich bewährte. «Genau so etwas könnte bei uns unter Umständen auch zu einer Verbesserung der Lage führen», findet Rindlisbacher. Und auch eine Sensibilisierung dürfte helfen. Wie das Problem gelöst werden soll, ist noch unklar. An einem runden Tisch solle geklärt werden, wer zuständig ist.

Am Treffen sollen die Kantonsschule, der Segelclub, die Bootshafen AG und auch die Stadt teilnehmen. Dabei versuche man auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Es gehe dem Segelclub nicht darum, nur einfach Leute zu bestrafen oder gar vom Areal wegzubekommen. Sondern um den Dialog und eine Lösung, die für alle Betroffenen passe.

«Wenn niemand von der Polizei vor Ort ist, wird der Abfall einfach weggeworfen»

Auch die Möglichkeiten der Polizei, in solchen Situationen etwas zu unternehmen, sollen überprüft werden. Kontrollen im Rahmen der normalen Patrouillentätigkeit würden allerdings an Brennpunkten wie dem Tribschenhorn bereits gemacht, wie Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei gegenüber Zentralplus sagt. Wenn die Polizei präsent sei, halte sich ein grosser Teil an das Gesetz und entsorge den Abfall auch richtig. Doch: «Wenn niemand von der Polizei vor Ort ist, wird der Abfall einfach weggeworfen», so Wigger.

