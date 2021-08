Nach Prügelei auf Fussballplatz - Juniorenteams vertragen sich wieder – trotzdem dürfen sie nicht kicken

Ein Zuschauer filmte den Schluss der Auseinandersetzung. News-Scout

Darum gehts Am 21. Juni 2021 ereignete sich eine Schlägerei nach dem A-Junioren-Spiel zwischen dem FC Romanshorn und dem FC Arbon 05.

Ein Spieler erlitt einen doppelten Kieferbruch und musste ins Spital gebracht werden.

Insgesamt zehn Spieler und beide Trainer wurden vom Ostschweizer Fussballverband für fünf Spiele gesperrt und in Höhe von über 2000 Franken gebüsst.

Beide Vereine haben Rekurs eingereicht, das Verfahren ist noch im Gange.

Nun versöhnten sich die Teams in Form eines Trikottausches mit anschliessendem Abendessen.

Schlimme Szenen ereigneten sich am Abend des 21. Juni in Romanshorn TG beim A-Junioren-Match zwischen dem FC Romanshorn und dem FC Arbon 05. Durch einen umstrittenen Penalty kurz vor Abpfiff erzielte der FC Romanshorn den Siegtreffer zum 3:2. Beim Handshake schwappten die Emotionen in eine Keilerei über. Diese endete abrupt, als ein Spieler bewusstlos zu Boden ging und seine Zunge verschluckte. Glücklicherweise konnte ein Mitspieler seine Atemwege rechtzeitig befreien. Zusätzlich erlitt der betroffene Spieler einen doppelten Kieferbruch und musste ins Spital gebracht werden.

In Folge der Schlägerei leitete der Ostschweizer Fussballverband ein Verfahren ein. Das resultierende Urteil ist happig: Beide Trainer und je fünf Spieler der beiden Mannschaften sollen für fünf Spiele gesperrt werden, hinzu kommen Bussen von über 2000 Franken. Einer der Junioren könnte gar bis Juli 2022 keinen Fussballplatz mehr betreten. Beide Vereine haben Rekurs gegen das Urteil eingereicht. Die Teams bleiben bis Abschluss des Verfahrens vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Des Weiteren ist der Fall noch in Bearbeitung der Kantonspolizei Thurgau, wie diese auf Anfrage mitteilt. Im Anschluss an die Ermittlungen wird er an die Staatsanwaltschaft weitergereicht.

1 / 3 Symbolische Geste zur Versöhnung: Spieler des FC Romanshorn und des FC Arbon tauschen ihre Trikots. Lukas Auer, FC Arbon 05 Nach der Schlägerei: Die Beteiligten sammeln sich um den bewusstlosen Spieler. News-Scout Der Spieler musste ins Spital gebracht werden (Symbolbild). Imago/Andreas Haas

Teams versöhnen sich

Als Reaktion auf den Vorfall haben sich die beiden Teams am Montag, 9. August, zum gemeinsamen Trikottausch und Abendessen getroffen. «Die Stimmung am Abendessen war sehr gut, man hätte meinen können, es sei zwischen den beiden Teams noch nie etwas Schlimmes vorgefallen», sagt Lukas Auer, designierter Präsident vom FC Arbon. Er sagt aber auch, dass spätestens durch die Zusammenkunft allen Spielern der Ernst ihrer Handlungen bewusst geworden sei. Laut Auer werden vereinsinterne Konsequenzen für die Beteiligten in Erwägung gezogen, sobald das laufende Verfahren mit dem Ostschweizer Fussballverband abgeschlossen ist. Zusätzlich plane man, die Spieler in Zukunft besser zu sensibilisieren und ein Fair-Play-Projekt aufzugleisen. Seitens des FC Romanshorn wollte sich niemand zum Treffen äussern.