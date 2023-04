Nicolas Rimoldi: Kesb erhält Gefährdungsmeldung

Ein Luzerner Jurist hat eine Gefährdungsmeldung an die Adresse von Nicolas Rimoldi an die Kesb gemacht.

Nachdem die Grünen-Nationalrätin Meret Schneider und Mass-voll-Präsident Nicolas Rimoldi aneinandergeraten waren, teilten die beiden Akteure auch in den sozialen Medien verbal gegeneinander aus. So twitterte Rimoldi etwa: «Soviel ich weiss, läuft Messer-Meret noch frei herum.» Diese und andere Äusserungen haben den Luzerner Juristen Loris Fabrizio Mainardi dazu bewogen, eine Gefährdungsmeldung im Zusammenhang mit Rimoldi bei der Zürcher Kesb zu machen. Diese teilte Rimoldi danach mit, dass die Kesb «aufgrund der in der Meldung gemachten Angaben die Prüfung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes für Sie als offensichtlich nicht angezeigt erachtet. Aus diesem Grund schliesst die Behörde die Angelegenheit ab.»

Doch damit gab sich Mainardi nicht zufrieden und er schickte eine Antwort an die Kesb. Dies aufgrund eines Tweets von Rimoldi. Das Schreiben liegt 20 Minuten vor. Darin steht: «Es ist nur zu hoffen, dass sich Ihre Einschätzung – namentlich auch angesichts des von Rimoldi behaupteten Schusswaffenbesitzes – als richtig erweist. In jedem Fall erscheinen Sie bezüglich eines sich später gegebenenfalls dennoch manifestierenden Gewaltpotenzials nicht mehr als gutgläubig.» Die E-Mail von Mainardi wurde als Kopie auch an die Adresse von Meret Schneider geschickt. Mainardi ärgert sich, dass die Kesb nicht aktiv wird. Er sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Die Kesb müsste bei Rimoldi zumindest abklären, ob eine psychische Erkrankung vorliegt. Dies, weil er sich vermehrt aggressiv äussert und er auch angibt, Schusswaffen zu besitzen. Erst ein Gutachten kann klären, ob bei ihm alles in Ordnung ist.»