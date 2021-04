Der Jurist hatte bereits zuvor gegen den Luzerner Jungpolitiker zwei Strafanzeigen eingereicht, weil dieser an Demonstrationen in Chur GR und Liestal BL gegen die Maskenpflicht verstossen haben soll.

Wegen des Coronavirus war die Fasnacht in Luzern im Februar abgesagt worden. «Auch wenn so manches Fasnächtlerherz blutete, hielt sich die Bevölkerung im Grossen und Ganzen sehr gut an die geltenden Bestimmungen des Bundes», schrieb die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.