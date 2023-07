Brauchts ein Crowdfunding? Juristen klagen für CS-Aktionäre

Nun gibt es eine rechtliche Prüfung des Umtauschverhältnisses der CS-Aktien in UBS-Aktien.

Darum kommts zur Klage

Die Aktionärinnen und Aktionäre der CS erhielten nach der Übernahme neue Wertpapiere: Pro 22,48 CS-Titel gab es eine UBS-Aktie. Die Bewertung der CS-Aktie lag bei 76 Rappen, obwohl ihr Wert zuvor bei fast zwei Franken gelegen hatte. Alle CS-Aktien waren so noch rund drei Milliarden wert, die UBS bewertete sie kürzlich aber mit über 35 Milliarden. Grasarevic will das Umtauschverhältnis darum nun gerichtlich überprüfen lassen.

Darum ist die Klage trotz Notrecht möglich

«Im Gegensatz zu anderen wesentlichen Artikeln des Fusionsgesetzes hat der Bundesrat diese Klage mit der Notverordnung nicht ausgehebelt», sagt Grasarevic. Eine Klage sei also trotz der Anwendung von Notrecht möglich. «Hauruck-Übungen wie diejenige vom 19. März mit basarähnlichem Feilschen über Milliardenwerte unter Notrecht sollte es in der Schweiz eigentlich nicht geben», so der Anwalt.