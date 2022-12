Los Angeles : Jury verurteilt Tory Lanez wegen Schüssen auf Megan Thee Stallion

Die Geschworenen in Los Angeles sehen es als erwiesen an, dass der US-Rapper seiner Ex-Geliebten in die Füsse geschossen hat.

US-Rapper Tory Lanez ist im Prozess um Schüsse auf Megan Thee Stallion schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen in Los Angeles sahen es am Freitag als erwiesen an, dass der 30-Jährige seiner Rap-Kollegin und Ex-Geliebten bei einem Streit 2020 in die Füsse geschossen hat. Er wurde unter anderem des bewaffneten Angriffs mit einer halbautomatischen Schusswaffe und des Tragens einer nicht angemeldeten Waffe schuldig befunden.