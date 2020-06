Juso fordern Netflix auf, «365 Days» zu löschen

Breite Kritik

Feministinnen kritisieren den Film



Vor ein paar Tagen hatte bereits die britische Organisation Pro Empower in einem mehrseitigen Brief einen Rückzug des Films von der Plattform gewünscht. Die feministische Gruppierung kritisierte, der Film stelle all das als normal dar, wogegen Feministinnen kämpften. Pro Empower führt im Brief zahlreiche aus ihrer Sicht fragwürdige Szenen an. Beispielsweise sei schon zu Beginn des Filmes unklar, ob der Oralsex, den Muskelprotz Massimo mit einer Flight Attendant hat, einvernehmlich sei.