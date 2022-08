Günstiger ÖV: Juso fordert 1-Franken-Tagespass für die Region

«So könnte auch das Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Denn die aktuell hohen Sprit- und Energiepreise sowie die Inflation machen vielen finanziell zu schaffen», sagt Sigrist. Im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket in Deutschland sei das 1-Franken-Ticket nicht als Ferienangebot, sondern für den Alltag gedacht. «Ein ähnliches Modell existiert bereits in Teilen Österreichs.» Das 1-Franken-Ticket wäre auf regionale Verkehrsverbünde beschränkt. Eine Zugreise von Bern nach Zürich würde weiterhin gleich viel kosten.

Die Idee stösst bei SP-Nationalrat Matthias Aebischer grundsätzlich auf Zustimmung: «Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die Leute auf den ÖV bringen.» Aebischer würde die Idee aber noch verfeinern: «Viele regionale Züge sind zu den Stosszeiten jetzt schon überfüllt. Man könnte die 1-Franken-Tickets beispielsweise während einer Stunde am Morgen und am Nachmittag für ungültig erklären, um die Leute dazu zu bringen, den ÖV nicht zu den Hauptverkehrszeiten zu nutzen.»

«Autobahnprojekte verschieben oder Krisengewinner besteuern»

«Schnapsidee der Kommunisten»

Ausserdem könne ein 1-Franken-Ticket zu einer Überlastung des öffentlichen Verkehrs führen, wie es auch in Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket der Fall war. «Und die ÖV-Kapazitäten jetzt auszubauen, ist schlichtweg nicht möglich.» Das bestätigt ZVV-Mediensprecher Thomas Kellenberger. «Sollte eine Nachfragesteigerung eintreten, so könnte das im ZVV vor allem in der Hauptverkehrszeit auch mit Problemen verbunden sein, da dort die Auslastung bereits sehr hoch ist.» Dies hätte dann eine deutliche Abnahme der Qualität des öV zur Folge, so Kellenberger.