Juso fordert vor Karin Keller-Sutters Büro «feministischen Staat»

Am Donnerstagmorgen blockierte die Juso den Eingang des Eidgenössischen Finanzdepartements in Bern.

Das ist passiert

Am Donnerstagmorgen zündeten Juso-Aktivistinnen vor dem Eingang des Eidgenössischen Finanzdepartements in Bern Rauchpetarden und demonstrierten für einen «feministischen Staat». Es handelte sich dabei um eine unbewilligte Aktion. Auf einem grossen Transparent prangerte die Aufschrift «Der Staat ist ein Mann». Die Jungpartei kritisiert unbezahlte Care-Arbeit, Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern und die gewinnorientierte Wirtschaft in der Schweiz. Die Polizei kreuzte im Anschluss auf und kontrollierte die Gruppe. Verhaftet wurde gemäss den Jusos niemand.

Das will die Juso

Die Jungsozialisten kritisieren, dass bürgerliche Mehrheiten in den Parlamenten «feministische Fortschritte blockieren, um den Reichen weiterhin Profite zu sichern». Die Juso rief zur Teilnahme am feministischen Streik am 14. Juni auf und fordert einen feministischen Fonds mit mehreren Milliarden Franken. Mit diesem sollen feministische Fortschritte erreicht werden – etwa Investitionen in Infrastrukturen für die Pflege und Betreuung von Kindern und älteren Menschen. Das Geld für den Fonds soll aus einer Steuer für besonders hohe Vermögen kommen – so der Appell der Juso an das Finanzdepartement. Das Geld solle von den «Profiteuren dieses Systems» geholt werden.