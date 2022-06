Kampf gegen Klimawandel : Juso-Jansen will den Superreichen ans Portemonnaie

Die Jungsozialisten wollen, dass gewisse Erbschaften mit 50 Prozent besteuert werden. An der Delegiertenversammlung soll die Initiative lanciert werden.

An der Delegiertenversammlung vom Sonntag wollen die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten eine neue Initiative lancieren.

Die Juso mit ihrer abtretenden Präsidentin Ronja Jansen will mit einer neuen Initiative Reiche zur Kasse bitten. «Konkret verlangen wir, dass Erbschaften über 50 Millionen Franken zu 50 Prozent besteuert werden», sagt Jansen in einem Interview mit dem «Blick» . Die Einnahmen sollen dem Kampf gegen den Klimawandel zugute kommen.

Davon betroffen seien nur etwa 2000 Superreiche, versichert die 27-Jährige. Diese Minderheit sei es denn auch, «die massiv von der Ausbeutung unseres Planeten profitiert». Um die Klimakrise zu bewältigen, müsse man die Macht dieser Minderheit einschränken. Die Initiative betreffe keine KMU und keine Geschwister, die ein Haus erben, so Jansen weiter.

2015 lehnte das Schweizer Stimmvolk eine Initiative für eine nationale Erbschaftssteuer mit 71 Prozent klar ab. Zur neuen Initiative meint die scheidende Präsidentin zum «Blick»: «Die Stärke unserer Initiative ist, dass absolut klar ist, wen sie betrifft und wen nicht.» Die grosse Mehrheit würde profitieren, so Jansen. «Fast 100 Milliarden werden heute jährlich an Leute vererbt, die für das Geld nichts geleistet haben.» Man lebe faktisch in einer neuen Adelsgesellschaft.