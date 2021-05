183 Mio. Franken für Aktionäre - Juso demonstriert gegen Dividenden-Zahlung von Swatch

Mit einer Aktion in Biel gegen die Swatch Group bläst die Juso «zum Angriff auf Krisenprofiteure». Sie stört sich an Dividendenzahlungen trotz Kurzarbeitsgeldern.

1 / 3 Die Juso demonstrierte in Biel gegen die Dividendenausschüttung der Swatch. Juso Schweiz Die Jungsozialisten stören sich daran, dass die Swatch Dividenden ausschüttet, obwohl sie letztes Jahr Kurzarbeitsgeld bezogen hat. Juso Schweiz Der Hauptsitz der Swatch in Biel. Der Konzern hatte sich am Dienstag von den Aktionären Dividenden in der Höhe von rund 183 Millionen Franken gutheissen lassen. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Der Uhrenkonzern Swatch hat an seiner Generalversammlung Dividenden in der Höhe von rund 183 Millionen Franken beschlossen.

Im vergangenen Jahr bezog Swatch rund 240 Millionen Kurzarbeitsgelder.

Die Juso prangert das mit einer Aktion an: «Dass Dividenden ausbezahlt werden, während unzählige Menschen mit Kurzarbeitsgeldern auskommen müssen, ist schlicht pervers», sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen.

Am Dienstag hielt der Uhrenkonzern Swatch mit Hauptsitz in Biel seine Generalversammlung ab. Die Aktionäre genehmigten dabei unter anderem die Auszahlung von Dividenden in der Höhe von rund 183 Millionen Franken. «Alle an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat gestellten Anträge wurden von der Generalversammlung mit grossem Mehr angenommen», heisst es dazu auf der Homepage der Swatch.

Das gefällt den Jungsozialisten gar nicht: Zeitgleich zur Generalversammlung lancierte die Juso auf der Esplanade in Biel eine Aktion, in der sie eine grosse Uhr darstellten und mit dem Slogan «Hayek und Co.: Eure Zeit ist abgelaufen! We are the 99%.» versahen. «Die Juso bläst damit zum Angriff auf die Coronaprofiteurinnen und -profiteure», heisst es in einer Medienmitteilung dazu. Die Uhr symbolisiere die «abgelaufene Zeit der Ausbeuterinnen und Ausbeuter und die anbrechende Zeit der 99 Prozent.»

«Das ist schlicht pervers»

Die Juso stört sich daran, dass die Swatch im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld in der Höhe von 240 Millionen Franken bezogen habe, nun aber 183 Millionen Dividende ausschütte. «Solidarische Steuerzahlende finanzieren somit die Löhne der Angestellten des Uhrenkonzerns», sagt Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Davon profitiere das reichste eine Prozent: «43 Millionen Franken Dividende fliessen alleine an die Familie Hayek. Dabei handelt es sich um eine direkte Umverteilung von unten nach oben. Am Ende landen Steuergelder von uns allen in den Taschen der Reichsten», sagt Jansen.

«Dass derzeit Dividenden ausbezahlt werden, während unzählige Menschen seit Monaten mit Kurzarbeitsgeldern auskommen müssen oder gar entlassen werden, ist schlicht pervers», sagt Jansen. Die Swatch sei nicht das einzige Unternehmen, welches beim Staat die hohle Hand gemacht habe und ihren Aktionärinnen und Aktionären trotzdem Dividenden in Millionenhöhe ausbezahlt habe.

Eine Stellungnahme vonseiten der Swatch steht bislang noch aus.