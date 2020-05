Lockdown-Unterricht

Juso startet Protestaktion gegen Abschlussprüfung

Trotz geschlossenen Schulen planen zahlreiche Kantone, Matur- und Abschlussprüfungen wie geplant durchzuführen. Die Schüler sollen nun mit einer Mail-Flut Druck machen, fordert die Juso.

Seit rund einem Monat sind Fachmittel-, Kantons- und Berufsmaturitätsschulen geschlossen. Die Schüler drücken nicht die Schulbank, sondern lernen von zuhause aus. Trotzdem stehen bei vielen bereits in wenigen Wochen die Abschlussprüfungen an. Die Juso Schweiz fordert nun auf der Plattform Solidarity-Now.ch jedoch einen Prüfungsstopp – ausser die Schüler würden auf die Durchführung der Prüfung bestehen. Für Juso-Präsidentin Ronja Jansen ist es «unhaltbar», dass zahlreiche Kantone die Abschlussprüfungen trotz Corona-Pandemie wie gehabt durchführen wollen.

Über 1300 E-Mails verschickt

Auf ihrer Website ruft die Juso seit Donnerstagnachmittag dazu auf, beim Bundesrat, den Regierungsräten oder den Bildungsdirektionen per Mail Druck zu machen, damit die Ab s chluss prüfungen ausgesetzt werden. « Innert weniger als 24 Stunden sind so über 1300 E-Mails verschickt worden», sagt Jansen.

Ob die Aktion bereits Wirkung zeigt? Am Freitagmorgen kündigten die Kantone Basel-Stadt und Baselland an, die Abschlussprüfungen an den Gymnasien und Fachmittelschulen zu sistieren. Als Grund gaben die beiden Regierungen den ausstehenden Bundesratsbeschluss über einen Verzicht von Prüfungen an, wie das die Erziehungsdirektorenkonferenz am Dienstag beantragt hat. Jansen kommentiert: «Wir freuen uns, dass unser Anliegen gehört wird. Das zeigt wie wichtig der Druck von der Strasse ist.»