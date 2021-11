Abstimmungen: Juso und junge Grüne fordern griffige Sofortmassnahmen

Abstimmungen : Juso und Junge Grüne jubeln – und pochen auf Maskenpflicht und 2G

Die Jungparteien der SP und der Grünen zeigen sich erfreut über den Ausgang der Abstimmungen. Nun müssten allerdings rasch die Konsequenzen aus den beiden Ja zum Covid-Gesetz und zu der Pflegeinitiative gezogen werden.

Allerdings, so mahnen beide Parteien, sei es mit dem Ja nicht getan: Die hohen Fallzahlen neuer Covid-Infektionen sei beunruhigend. «Auch im Hinblick auf die eskalierende Corona-Situation muss eine Überlastung der Spitäler unbedingt verhindert werden», sagt etwa Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Der Bundesrat und alle Kantone müssten das klare Ja zum Covid-Gesetz jetzt ernst nehmen und sofort zusätzliche Massnahmen ergreifen. Die Zeit dafür sei überfällig.

«Schreie einer lauten Minderheit»

Auch die Jungen Grünen fordern sofortiges Handeln: Sie fordern die Wiedereinführung der Maskenpflicht in allen Innenräumen, auch bei Anlässen und Orten mit Zertifikatspflicht, sowie 2G- oder 2G+Regeln für Veranstaltungen. Und weiter: «Die Kantone müssen die Infrastruktur für die Boosterimpfung ausbauen, um allen Menschen schnellstmöglich eine dritte Impfung zu ermöglichen.» Das klare Ja der Bevölkerung müsse der Gradmesser für weitere Massnahmen sein - «und nicht die Schreie einer lauten Minderheit.»

«Unhaltbare Zustände in der Pflege sofort verbessern»

Ebenso begrüsst wird die Annahme der Pflegeinitiative. «Das klare Ja ist auch ein Votum für eine umfassende Aufwertung aller bezahlten und unbezahlten Pflegearbeiten», so Juso-Präsidentin Jansen. Für eine langfristige Stärkung und Aufwertung dieser wichtigen Arbeit brauche es jetzt «massive Investitionen in den Service Public und ein Ende der Profitlogik im Gesundheits- und Betreuungsbereich»: Diese hätten immer wieder dazu geführt, dass der Spardruck auf die Belegschaft abgewälzt worden sei. «Die unhaltbaren Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen sofort verbessert werden», fordert sie.