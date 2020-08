«Vor was ekelt ihr euch? Wovor habt ihr Angst? Was ist euch so peinlich?» Mit diesen Fragen rütteln die Juso die Politiker in der Stadt St. Gallen auf. Die Juso-Stadtparlamentarierin Andrea Scheck erklärt: «Die Fragen sind vor allem an den Stadtrat gerichtet, aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen im Stadtparlament. Hintergrund ist der Juso-Vorstoss für Gratis-Menstruationsartikel.» In diesem wird die kostenlose Abgabe von solchen Artikeln an öffentlichen Plätzen in St. Gallen gefordert.