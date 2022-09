Sex Education für Luzern: Juso will Umgang mit Pornos und Lecktüchern im Schulunterricht   

Für die Jungpartei ist das Thema sehr wichtig. Denn sie haben festgestellt, dass viele Leute nicht richtig aufgeklärt sind und auf einem unterschiedlichen Stand sind, was die Sexualität betrifft.

Die Juso Luzern will mit der Petition «Sex Education für Luzern» an den Regierungsrat gerichtet einen einheitlichen und zeitgemässen Sexualkundeunterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Kanton Luzern sicherstellen.

Bienchen und Blümchen ade: Themen wie der Umgang mit Pornografie und der Einfluss von Social Media, der Zugang zu Beratungsstellen, die Beziehungsgestaltung sowie Abtreibungsrechte gehören für die Juso zu einem modernen Sexualkundeunterricht dazu. Darum soll die verstaubte Sexualaufklärung in den Schulen bald Geschichte sein – zumindest, wenn es nach der Juso gehen sollte.

Darum lanciert die Jungpartei die Petition «Sex Education für Luzern» und ruft den Luzerner Regierungsrat auf, sich für einen zeitgemässen Sexualkundeunterricht an Oberstufen starkzumachen. Nicht nur die Benützung von Kondomen zur Verhütung einer Schwangerschaft solle erklärt werden, sondern auch etwa, wie Kondome und Lecktücher als Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten funktionieren, soll thematisiert werden. Für die Juso ist das Thema sehr wichtig. «Wir haben festgestellt, dass viele Leute in ihrem Sexualkundeunterricht nicht ausreichend aufgeklärt worden sind und auf einem unterschiedlichen Stand sind, was ihr Wissen über Sexualität betrifft», sagt Zoé Stehlin, Co-Präsidentin Juso Luzern auf Anfrage.