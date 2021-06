Vom Stadtrat für ungültig erklärt - Juso zieht Gratis-ÖV-Initiative zurück – SP will nun Abopreise senken

Nun will der Stadtrat die Vorlage für ungültig erklären, weil sie nicht mit übergeordnetem Recht vereinbar sei.

Der Stadtrat beantragt nun, die Volksinitiative für ungültig zu erklären, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Die Vorlage sei nicht mit der Bundesverfassung vereinbar. Diese halte den Grundsatz fest, dass die Kosten des öffentlichen Verkehrs zu einem angemessenen Teil durch die Ticketpreise gedeckt werden. Zudem könne eine Teil-Umsetzung den Zweck der Initiative nur am Rand erfüllen.