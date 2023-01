Lützerath: Juso fordert zu Klimaprotest in Deutschland auf

Deshalb soll Lützerath geräumt werden

Das winzige Dorf Lützerath liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, etwas westlich von Köln und Düsseldorf. 2006 begann das Energieversorgungsunternehmen RWE damit, Häuser und Höfe im Dorf aufzukaufen – denn dieses liegt direkt an der Kante eines Kohleabbaugebiets. Unter Lützerath sollen mehrere Millionen Tonnen Braunkohle liegen, an die RWE herankommen will.