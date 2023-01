Diverse Delikte begangen: Genau am 60. Geburtstag nahm ihn die Zuger Polizei fest

So hatte sich der Mann seinen 60. Geburtstag wohl nicht vorgestellt: Am 27. Dezember habe die Zuger Polizei einen Serben festgenommen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mit. Ein Getränkehändler in Zug hatte der Polizei gemeldet, dass der Mann im Getränkeladen wenige Wochen zuvor teuren Schnaps gestohlen hat. Er habe den verdächtigen Mann wiedererkannt. Die Polizei rückte aus und kontrollierte den Mann.