Grossbritannien : «Just Stop Oil»-Aktivisten besprühen Aston-Martin-Showroom mit Farbe

Erneut sorgt die Gruppe mit einer Protestaktion für Aufsehen. Erst am Freitag überschütteten Mitglieder ein Van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppe – verursachten aber nur einen leichten Schaden am Rahmen.

Umweltaktivisten haben einen Showroom des Luxussportwagenherstellers Aston Martin im Zentrum Londons mit orangefarbener Farbe besprüht. Die Mitglieder der Gruppe « Just Stop Oil » versperrten am Sonntag zudem die Strasse, in der sich der Ausstellungsraum befindet, durch eine Sitzblockade.

Am Freitag hatten bereits zwei Aktivistinnen von «Just Stop Oil» in der Nationalgalerie in London Tomatensuppe über eines der «Sonnenblumen»-Gemälde von Vincent van Gogh geschüttet. Wie das Museum mitteilte, verursachten die beiden jungen Frauen mit ihrer Aktion «geringfügigen Schaden am Rahmen», das weltberühmte Gemälde sei aber «unbeschädigt» geblieben.