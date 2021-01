Der vorherige Pastor der Hillsong-Church-Niederlassung in New York hat seinen Posten vergangenen November aufgeben müssen, da er seine Frau betrogen hatte.

Justin Bieber (26) hat in seiner Instagram-Story mit Gerüchten aufgeräumt, dass er sich zum Pastor ausbilden lässt. Dabei bezieht er sich auf einen Artikel des Newsportals «Page Six», in dem behauptet wird, er drücke zurzeit die Schulbank, um Pastor bei der Hillsong Church zu werden. «Ich lasse mich derzeit nicht zum Pastor oder irgendetwas in der Art ausbilden. Das sind Fake News», so der kanadische Popstar.