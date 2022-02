Justin Bieber gibt 1,3 Mio. Dollar für NFT von Bored Ape Yachtclub aus

Im Januar 2023 wird Justin Bieber in der Schweiz singen . Nun sorgt der 27-Jährige aber noch mit einer ganz anderen Meldung für Aufsehen. So hat sich der US-Musiker kürzlich ein sogenanntes NFT-Kunstwerk gekauft. Das Bild zeigt einen gelangweilten Affen und stammt aus der Kollektion des Bored Ape Yachtclub. 10’000 Bilder umfasst die Kollektion. Biebers Affe hat die Nummer 3001. Zuvor kauften schon Paris Hilton, Eminem, Jimmy Fallon und Serena Williams virtuelle Affen aus der Kollektion.

Für die Kunst blätterte Bieber, der 2022 achtmal für die Grammy Awards nominiert wurde, 500 ETH hin. Wird die Kryptowährung in Dollar umgerechnet, entspricht das mit dem aktuellen Kurs in etwa 1,3 Millionen Dollar. Damit habe Justin Bieber allerdings ein schlechtes Geschäft gemacht, sagen selbst ernannte Kryptoexperten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Kritik auf Twitter

So wird das Kunstwerk auf lediglich 230’000 Dollar geschätzt . Justin Bieber habe mit den 500 ETH also fünfmal mehr für den virtuellen Affen ausgegeben als nötig – so die Kritik. Auf Twitter wurde der Sänger für den Kauf gehänselt. «Wenn du das nächste Mal denkst, dass es dir schlecht geht, erinnere dich daran, dass Justin Bieber einen Affen für 500 ETH gekauft hat», schreibt der Nutzer gmoneyNFT auf Twitter.

Andere wiederum argumentieren: «Ja, wir alle wissen, dass Justin Bieber einen teureren und selteneren Affen hätte kaufen können, aber das ist ihm scheissegal, das ist nur eine Flex, um die Leute zum Reden zu bringen», so ein anderer Twitter-Nutzer. Laut der Site Pagesix.com ist Bieber kein Fremder in der Welt der NFTs . Der Sänger mit einem geschätzten Vermögen von 285 Millionen Dollar besitzt laut dem Bericht mehr als 600 NFTs aus 49 verschiedenen Kollektionen.

Bored Ape Yachtclub

Was aber ist überhaupt der Bored Ape Yachtclub? Dieser wurde von vier anonymen Personen im letzten April gegründet. Damals wurde alle 10’000 Avatare für umgerechnet je rund 190 Dollar verkauft. Mittlerweile ist der Wert der Kunstwerke gestiegen. Für virtuelle Affen mit besonders seltenen Eigenschaften werden schnell Millionen hingelegt. Die Wertsteigerung kommt einerseits von der vielen Aufmerksamkeit dank zahlreichen Promis, die sich ein solches NFT gekauft haben. Zusätzlich wurden Affen-Events in New York und anderen Metropolen durchgeführt, was die Beliebtheit weiter ankurbelte. So ist das Affen-NFT mittlerweile auch zu einer Art Statussymbol geworden.