Öl schon mal deine Kreisch-Stimmbänder - Justin Bieber kommt am 18. Januar 2023 ins Zürcher Hallenstadion

1 / 8 Ab Februar reist Justin Bieber im Rahmen seiner «Justice World Tour» während mehr als einem Jahr durch fünf Kontinente sowie 20 Länder und spielt dabei über 90 Shows. Aber lass dich von diesem Foto nicht täuschen, gell: Er tuckert wahrscheinlich nicht mit dem Töff von Venue zu Venue. Universal Music Am 18. Januar 2023 tritt er im Zürcher Hallenstadion auf – mehr als sechs Jahre nach seinem letzten Gig dort und fünfeinhalb Jahre nach seinem bislang letzten Schweizer Konzert im Juni 2017 im Berner Wankdorf-Stadion. Joe Termini Tickets für diesen bislang einzigen Schweizer Termin in mehr oder weniger naher Zukunft gibts am Freitag ab 9 Uhr zu kaufen. Gabe Ginsberg/Getty Images for RMG

Darum gehts Biebs spielt am 18. Januar 2023 im Hallenstadion Zürich.

Tix gibts ab Freitag um 9 Uhr.

In der Diashow oben zeigen wir den 27-Jährigen in einem Bärenkostüm.

Wir wissen halt, was dir gefällt.

Noch 429-mal schlafen, dann spielt Justin Bieber wieder eine Show in der Schweiz – sein letzter Gig bei uns (im Wankdorf – damals noch Stade de Suisse, never forget) wird dann über fünfeinhalb Jahre her sein.

Am Mittwoch, 18. Januar 2023, biegt der kanadische Pop-Superstar auf seiner «Justice World Tour» nach Zürich-Oerlikon ab und nimmt Kurs aufs Hallenstadion. Tickets dafür gehen diesen Freitag, 19. November, um 9 Uhr via Ticketcorner in den Vorverkauf, 20 Minuten ist Medienpartner.

Spotify-Rekordhalter mit «Stay»

2,7 Millionen Fans bekreischten den heute 27-Jährigen auf seiner letzten Welttournee 2016 und 2017 – rund 55’000 davon in der Schweiz, zunächst im Hallenstadion und dann im Wankdorf. Seither hat er zwei weitere Studioplatten rausgehauen, «Changes» und «Justice» (dessen Logo dem des gleichnamigen Pariser Electro-Duos gar ähnlich sah, weshalb dieses dem Sänger eine Abmahnung schickte), vergangenen Frühling folgte die «Freedom»-EP und im Sommer die Single «Stay» mit The Kid Laroi.

Damit knackte Biebs den Spotify-Rekord für die am schnellsten erzielte Milliarde Streams auf der Plattform: Er schaffte es laut «Uproxx» in 118 Tagen und löste Ed Sheeran ab, dessen «Shape of You» diesen Meilenstein 153 Tage nach Release erreichte.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.