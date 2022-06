«Wird immer schlimmer»: Justin Bieber muss wegen Krankheit Konzerte verschieben

Das teilte der kanadische Sänger via Instagram mit.

Darum musste der 28-Jährige nun mehrere Konzerte seiner «Justice World Tour» in Nordamerika verschieben.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste Justin Bieber diese Woche mehrere Konzerttermine seiner «Justice World Tour» in Nordamerika verschieben. Vor wenigen Tagen gab der 28-jährige Popstar dies via Social Media bekannt. Sichtlich frustriert meldete er sich in seiner Instagram-Story: «Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das sage. Ich habe alles getan, um gesund zu werden, aber meine Krankheit wird immer schlimmer.» Es breche ihm das Herz, die Shows nicht spielen zu können.