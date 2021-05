Kulturelle Aneignung - Justin Bieber rasiert nach Dreadlocks-Kritik seinen Kopf

«Medusa, bist das du?», heisst es in einem Instagram-Kommentar unter diesem Bild. So gab es nur wenige Menschen, die Justin Biebers (27) Dreadlocks gut fanden.

Er tappte schon vor fünf Jahren ins Fettnäpfchen

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Justin sich an Dreadlocks versuchte. So trug er seine Haare bereits vor fünf Jahren auf diese Art. Ebenfalls nur für eine kurze Zeit – und ebenfalls nicht ohne Kritik. Sowohl damals als auch heute warfen die Leute im Netz ihm vor, sich unrechtmässig der afroamerikanischen Kultur zu bedienen.

Unter anderem wird argumentiert, dass Weisse sich in solchen Fällen beliebig an kulturellen Styles bedienen und davon profitieren, während People of Color mit Braids, Cornrows, Dreadlocks oder Afros in den USA bis heute aufgrund ihrer Haare diskriminiert werden.