Justin Bieber spricht über Haileys «beängstigendes» Blutgerinnsel

In Hailey Biebers Hirn bildete sich am Donnerstag ein Blutgerinnsel, weshalb sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Während eines Justin-Bieber-Konzerts in Colorado kommt es zu einem Stromausfall.

Knapp eine Woche später steht Ehemann Bieber auf einer Konzertbühne in Colorado, als es zu einem Stromausfall kommt.

In ihrem Gehirn fanden die Ärzte ein Blutgerinnsel, das zu Sauerstoffmangel geführt haben soll.

25 Minuten lang ist es dunkel. Im Konzertsaal in Denver, Colorado, kommt es zu technischen Problemen während Justin Biebers Konzert. Der 28-Jährige nutzt die Gelegenheit, um die jüngsten gesundheitlichen Probleme seiner Frau, Hailey Bieber (25), anzusprechen.

Vergangene Woche musste das Model notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Zwei Tage später erklärt das Model auf Instagram: «Ich sass mit meinem Ehemann am Frühstückstisch, als ich Symptome wie bei einem Schlaganfall bekam.» Daraufhin hätten die ärztlichen Untersuchungen ergeben, dass die Ursache ein Blutgerinnsel im Hirn der 25-Jährigen gewesen sei, das zu Sauerstoffmangel geführt habe.

«Das Leben überrumpelt einen manchmal»

Auf die emotionalen Worte folgen auch gute Nachrichten: «Es geht ihr gut!» Doch der Vorfall hat seine Spuren hinterlassen. «Es war beängstigend, wisst ihr, es war wirklich beängstigend», betont Bieber. Er wisse jedoch «ganz sicher, dass Gott sie fest in seinen Händen hält».

Das Trauma sitzt tief

Mittlerweile ruht sich Hailey zu Hause aus. Eine Quelle verriet gegenüber dem «People»-Magazin, dass Justin wohl in grosser Sorge gewesen sei. «Wahrscheinlich ist er noch traumatisierter, als sie es ist», erklärt die anonyme Person, die dem Paar nahesteht. Er sei nicht von ihrer Seite gewichen und habe alle im Umfeld via SMS kontaktiert und sie aufgefordert, für seine Frau zu beten. «Er hat gesagt, dass er sie nicht verlieren kann und dass er um jeden Preis die beste medizinische Behandlung haben will», so die Quelle abschliessend.