Justin Bieber stösst Drake vom ultimativen Billboard-Hot-100-Thron

Zwölf Jahre ist es her, seit Justin Bieber mit seinem Hit «One Time» zum ersten Mal die US-amerikanischen Billboard Charts gestürmt hat. Jetzt, sechs Studioalben, zwei Kompilation und 45 Singles später, ist er, gemäss Billboard.com, mit nur 27 Jahren der jüngste Solokünstler, der 100 Einträge in den Billboard Hot 100 verzeichnen kann. Dies gelang ihm mit seinem jüngsten Track «Stay feat. The Kid LAROI», der prompt auf Platz drei in die Billboard Hot 100 einstieg.

Biebs schafft die 100 Tracks früher als Drake

Mit diesem Erfolg hat Justin Bieber reelle Chancen, seinem Musiker-Kollegen Drake (34) als Artist of the Decade nachzufolgen. Seit 2015 hält der «Hotline Bling»-Interpret den Titel als jüngster Künstler mit 100 Top 100 Platzierungen in den Billboard-Charts.

Damals war Drake 28 Jahre alt. Im Mai 2021 gewann Drake dann den Artist of the Decade Award. Mittlerweile kann der Rapper ganze 235 Platzierungen in den Charts verzeichnen.