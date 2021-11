Justin Bieber und Marilyn Manson an Kanye Wests Gottesdienst

Während der Zeremonie wurden Songs von Yes aktuellem Album « Donda » gespielt, wobei es bei den Performances ein paar Überraschungen gab: So traten neben verschiedenen Chören auch Justin Bieber (27) und der Rapper Roddy Ricch (23) auf. Doch bei einem Gast machten die Zuschauerinnen und Zuschauer grosse Augen: Der wegen mehrere r Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs angeklagte Rocker Marilyn Manson war auf Wests Event ebenfalls vor Ort – und auf der Bühne. Fotos zeigen, wie sich der 52-Jährige , Justin Bieber und Kanye West bei einem gemeinsamen Gebet in den Armen liegen.

Die Enttäuschung bei den Fans ist gross

Dies kam bei den Fans nicht gut an und sorgte in den sozialen Medien für Unmut. So schrieb ein Twitter-User: « Unglaublich, wie wir Ye immer noch unterstützen, indem wir seiner Musik Beachtung schenken. » Ein anderer kommentierte: « Manson geht mit Kanye West und Justin Bieber in die Kirche! #WTF? Nun gut, er war immer ein falscher Mann, also ist das keine grosse Überraschung. »