Duett-Song : Justin Bieber und Shawn Mendes veröffentlichen gemeinsamen Song

Die beiden Superstars Justin Bieber und Shawn Mendes haben angekündigt, gemeinsam einen Song aufzunehmen. Die Fans sind gespannt.

Gemeinsame Sache der kanadischen Pop-Superstars: Justin Bieber (»Sorry") und Shawn Mendes ("Stitches") bringen diese Woche einen Duett-Song heraus. Beide Sänger teilten am Montag (Ortszeit) in den sozialen Medien mit, dass ihre neue Single «Monster" am Freitag (20. November) veröffentlicht wird. Dazu posteten die Kanadier auf Twitter einen kurzen Videoclip mit Musikschnipseln.