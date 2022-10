Bis März 2023 : Justin Bieber unterbricht Welttournee erneut

Bereits im September kündete er eine Tourneepause in seiner Instagram-Story an.

Davon betroffen ist auch sein Konzert in Zürich am 18. Januar.

Die von Aufschüben und Absagen geplagte Welttournee von Popstar Justin Bieber (28, «Sorry») wird ein weiteres Mal unterbrochen. Alle bis Ende März geplanten Konzerte müssten auf einen späteren Termin verschoben werden, hiess es am Donnerstag (Ortszeit) in einer Mitteilung auf der Tour-Webseite des kanadischen Sängers. Man sei aktuell dabei, einen Ersatztermin für sein Schweiz-Konzert (im Januar) zu finden. «Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Details werden so rasch als möglich kommuniziert», heisst es in dem Statement der Veranstaltenden. Ein konkreter Grund für den erneuten Aufschub wurde nicht genannt.