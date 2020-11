Nun muss der Röhrlijeans-Pastor die Freikirche verlassen: Wie «TMZ.com» berichtet, hat die Hillsong-Kirche verkündet, Pastor Lentz entlassen zu haben. Die Entscheidung sei im Interesse aller, auch des Pastors, getroffen worden. «Diese Massnahme wurde nach laufenden Diskussionen in Bezug auf Führungsfragen und Vertrauensbrüche sowie nach einer kürzlichen Enthüllung moralischer Fehler ergriffen», heisst es im Schreiben.

Carl Lentz verrät den Grund für den Rausschmiss in einem neuen Insta-Post: «Ich war untreu in meiner Ehe, der wichtigsten Beziehung in meinem Leben, und wurde dafür zur Verantwortung gezogen. Dies ist mein Fehler, und ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten», schreibt Lentz zu einem Foto mit seiner Ehefrau Laura (42), mit der er seit 2003 verheiratet ist, und den Kindern Ava (16), Charlie (14) und Roman (11). Er werde jetzt versuchen, das Vertrauen wieder aufzubauen.