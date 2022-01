Daniuel Yule: «Justin Murisier hat mich gestern noch zusammengestaucht»

Es war ein besonders wilder Slalom am Sonntag in Wengen. Es kam gleich zu mehreren besonderen Momenten. Neben dem strahlenden Sieger Lucas Braathen sorgte Daniel Yule für etwas Historisches im Berner Oberland. Zum ersten Mal seit 23 Jahren stand wieder ein Schweizer auf dem Slalom-Podest in Wengen. Zuletzt war dies Michael von Grünigen im Jahr 1999 gelungen.