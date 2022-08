Seepromenade: Justin und Hailey Bieber geniessen Himbeer- und Biscotti-Glace in Zürich

Das Paar gönnte sich beim Hafen Riesbach ein Glace in den Geschmacksrichtungen Himbeere und Biscotti, wie der Inhaber von Gelati am See gegenüber 20 Minuten verrät.

Hoher Besuch in der Limmatstadt: Justin und Hailey Bieber legten im Rahmen der Europa-Tournee des Musikers einen Zwischenstopp in Zürich ein. Das Paar wurde die Tage an der Promenade beim Hafen Riesbach gesichtet, wie sie sich ein Glace kauften. Mit dabei: drei Securitys.

«Sie standen wie alle anderen an, während drei Securitys die beiden bewachten», berichtet Lynn Spira gegenüber « Blick », die den Sänger und das Model am Zürcher Seebecken gesichtet hat. Demnach soll Justin auf einer Bank Platz genommen haben, während Hailey sich ein Glace kaufte. «Es hat praktisch niemand bemerkt, das hat mich verwundert», erklärt die 31-Jährige weiter.

«Justin hat mich gefragt, wie mein Tag war»

Und welche Glacesorte bevorzugen Superstars wie Justin und Hailey Bieber? «Sie haben einmal Himbeere und einmal Biscotti bestellt», verrät Daniel Kissling, Inhaber von Gelati am See, auf Anfrage von 20 Minuten. Justin soll sich dabei für die fruchtige Sorte entschieden haben. Das Promi-Paar sei mit zwei Mercedes-Bussen gekommen und wurde laut ihm von nur zwei Securitys begleitet.

Es ist nicht der erste Besuch des Megastars in Zürich. 2018 wurden der Kanadier und seine Frau in der Schwulenbar Cranberry gesichtet, als sie sich einen Drink gönnten. Justin Bieber ist im Rahmen seiner Welttournee aktuell in Europa unterwegs. Am Wochenende stand er im norwegischen Trondheim auf der Bühne, am Mittwochabend performt er in Helsinki, Finnland.