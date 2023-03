Google-Doodle: Justine Siegemund wird geehrt

Ihr Werk verbesserte die Gesundheit von Müttern und Säuglingen in Deutschland erheblich.

Das Werk wurde noch in demselben Jahr von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt zertifiziert und ging damit als erstes offizielles Lehrbuch für Hebammen in die Geschichtsbücher ein.

Damit verbesserte sie die Gesundheit von Müttern und Säuglingen in Deutschland erheblich.

Am 28. März ehrt Google die deutsche Hebamme Justine Siegemund mit einem Google-Doodle.

Am Dienstag ehrt Google die deutsche Hebamme Justine Siegemund mit einem Doodle . Als Anlass dient die Veröffentlichung des ersten Lehrbuches für Hebammen, das am 28. März im Jahre 1690 offiziell als Lehrbuch zertifiziert worden ist.

Das Google-Doodle zeigt Justine Siegemund im Mittelpunkt; bei der Arbeit, für die sie geehrt wird. Sie schrieb ein Buch über ihren Beruf als Hebamme – das erste Werk, in dem die Tätigkeit der Hebammen festgehalten wird. Bis zu dem besagten Zeitpunkt gaben deutsche Hebammen ihre Expertise nur mündlich weiter.

Im ganzen Land sprach sich ihre Fähigkeit herum

Justine Siegemund wurde 1636 in Rohnstock, Niederschlesien, geboren. Damals galt sie somit als Deutsche, heute wäre sie eine Polin. Als junge Frau hatte sie einen Gebärmuttervorfall, der fälschlicherweise als Schwangerschaft diagnostiziert wurde. Diese unschöne Erfahrung prägte sie und war massgeblich daran beteiligt, dass sie sich dazu entschloss, selbst Hebamme zu werden.

«The Court Hebamme»

Im Jahre 1683 nahm Justin Siegemund dann eine Stelle als Stadthebamme von Lignitz an. Später war sie gar die Hofhebamme in Berlin und brachte Kinder für die königliche Familie auf die Welt. Während dieser Zeit veröffentlichte sie dann auch ihr Buch «The Court Hebamme», das als erstes offizielles Lehrbuch für Hebammen in die Geschichtsbücher einging.