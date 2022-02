Klagenfurt, Österreich : Justiz ermittelt gegen Frau, die Nachbar mit Corona infiziert und so getötet haben soll

Eine Frau, die sich im Dezember mit dem Coronavirus infizierte, ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten: Sie soll trotz Quarantänepflicht im Treppenhaus einen Nachbar infiziert haben, der im Januar starb.

Heute via justiz.gv.at

In Österreich wird gegen eine Frau ermittelt, die ihren Nachbar mit Covid-19 infiziert haben soll, obwohl sie in Isolation sein sollte. Der Mann starb.

Wie die «Kleine Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet, soll sich die Frau im Dezember angesteckt haben. Danach soll sie es mit der angeordneten Isolation allerdings nicht so genau genommen haben: Obwohl sie ihre Wohnung nicht hätte verlassen dürfen, bewegte sie sich zumindest wiederholt durch das Treppenhaus. Nachdem die Nachbarn sich deswegen bei der Polizei beschwert hatten, wurde diese aktiv.

Im Januar erkrankte ein Rentner, der im selben Haus wohnte, an Covid-19 und starb danach im Spital. Rasch tauchte der Verdacht auf, dass ihn die fehlbare Nachbarin im Treppenhaus angesteckt haben könnte. Nach einer Anzeige von Angehörigen wurde die Staatsanwaltschaft Klagenfurt aktiv. Diese will nun klären, ob zwischen dem Verhalten der Frau und dem Tod des Senioren ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Es ist laut dem Bericht das erste derartige Ermittlungsverfahren in Österreich.