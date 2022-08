Bundesgerichtsurteil : Justiz zwingt Leihmutter, Kind gegen ihren Willen als eigenes anzunehmen

Dabei urteilte es, dass der Leihmutter die elterlichen Rechte allein zufallen, obwohl die Georgierin diese in ihrer Heimat an ein Schweizer Paar abgetreten hatte,

Die Wunscheltern müssen nun via Vaterschaftsanerkennung bzw. Adoption an ihre Fürsorgerechte kommen.

Obwohl die Leihmutter in ihrer Heimat auf ihre Rechte verzichtet, gilts sie in der Schweiz als biologische Mutter.

Das Bundesgericht hatte sich mit dem Fall befassen müssen, weil das Bundesamt für Justiz eine entsprechende Beschwerde eingereicht hatte. Weil in der Schweiz die Leihmutterschaft verboten ist, kam das Richtergremium zum Schluss, dass die elterliche Gewalt nicht bei den Wunscheltern aus der Schweiz, sondern allein bei der georgischen Leihmutter liegt. Diese hatte zwar in ihrem Heimatland ausdrücklich auf ihre Elternrechte verzichtet, wird nun von den Schweizer Behörden aber gezwungen, das Kind als ihr eigenes zu betrachten. Denn laut Schweizer Recht ist immer die gebärende Frau die rechtliche Mutter.

Wunschmutter muss Adoptionsverfahren anstrengen

Der biologische Vater hat die Möglichkeit, seine Vaterschaft nach erfolgter Eintragung des Kindes im Zivilstandsregister anerkennen zu lassen. Der Wunschmutter bleibt aber nur die Möglichkeit, über ein Stiefkind-Adoptionsverfahren in den Genuss elterlicher Rechte zu kommen. Das Bundesgericht schreibt zwar, die Adoptionsbehörden seien gehalten, in solchen Fällen «rasch, grosszügig und pragmatisch» vorzugehen, laut Hochl kann sich ein solches aber «zeitraubend und kostspielig gestalten». Und weiter: «Noch schwieriger gestaltet sich die Situation, wenn die Leihmutter verheiratet ist, die Wunscheltern sich trennen oder der genetische Wunschvater eine Vaterschaftsanerkennung verweigert.»

Sie beklagt zudem, dass selbst in Fällen, wo beide Elternteile genetisch mit dem Kind verwandt sind, ein Adoptionsverfahren durchgeführt werden müsse. Dies bedeute faktisch eine Verletzung des Diskriminierungsverbots. Die bestehende Rechtslage in der Schweiz «finde kaum ihresgleichen in den umliegenden Ländern». Hochls Fazit: «Es ist an der Zeit, die Leihmutterschaft als Realität unserer heutigen modernen Gesellschaft anzuerkennen.»