Serie A: Juventus Turin verliert zehn Punkte – CL in Gefahr

Wegen Finanzvergehen ist Juventus Turin kurz vor Saisonende doch noch mit einem heftigen Punktabzug bestraft worden. Dem italienischen Fussball-Rekordmeister werden zehn Zähler in der Serie A abgezogen, wodurch für Juve die Teilnahme an der Champions League im Herbst in Gefahr gerät. Das oberste Gericht des Fussballverbandes FIGC fällte am Montag das Urteil und blieb damit nur minimal unter den von Chefankläger Giuseppe Chinè geforderten elf Punkten Abzug.