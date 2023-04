Wojciech Szczesny: Juventus-Goalie muss ausgewechselt werden

Juventus Turin gewann am Donnerstagabend 1:0 gegen Sporting Lissabon in der Europa League.

Immer wieder zeigte der polnische Nationalgoalie auf seine Brust, wurde dann schliesslich mit Tränen in den Augen ausgewechselt und von den Ärzten sowie seinen Mitspielern und Gegnern vom Platz begleitet. Nach dem Spiel machte schnell die Runde, dass Szczesny über Herzprobleme und Schmerzen in der Brust klagte. Er musste sich umgehend in den Katakomben des Stadions einem Herztest unterziehen. Die Ärzte gaben zum Glück Entwarnung. «Nach einer ersten Untersuchung geht es ihm gut», vermeldete Juventus Turin in den sozialen Medien während des Spiels. «Ich war besorgt. Ich konnte nicht mehr atmen», sagte der 32-Jährige nach der Partie. Die Tests hätten bestätigt, dass es keine Probleme gebe.