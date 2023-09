Juventus Turin: Positiver Dopingtest bei Fussball-Star Paul Pogba

Der positive Dopingtest bei Paul Pogba erfolgte nach wenigen Spielen in der neuen Saison. Er blieb nach dem Spiel gegen Udinese in der Kontrolle hängen – in dieser Partie war der Franzose gar nicht zum Einsatz gekommen. Wie der Corriere della Sera berichtet, sei der Testosteron-Wert des 30-Jährigen zu hoch gewesen. Sollte sich dieser positive Wert bestätigen, drohen dem Weltmeister von 2018 eine Sperre von bis zu zwei Jahren.