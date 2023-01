Juventus werden 15 Punkte abgezogen – Rekordmeister will dagegen kämpfen

«Erdbeben in der Meisterschaft» : Juventus werden 15 Punkte abgezogen – Rekordmeister will dagegen ankämpfen

Der italienische Rekordmeister wurde mit einer massiven Punktereduktion bestraft, das wegen Veruntreuung. Das will die alte Dame so aber nicht stehen lassen.

Juventus Turin will gegen den heftigen Punktabzug vorgehen, den das italienische Verbandsgericht wegen Bilanzfälschung gegen den Fussball-Rekordmeister verhängt hat. Wie der Verein in der Nacht auf Samstag mitteilte, werde er das oberste Sportgericht des Italienischen Olympischen Komitees Coni anrufen. Den Turinern waren am Freitag 15 Punkte in der laufenden Serie A gestrichen worden. Von einem «Erdbeben in der Meisterschaft» schrieb die «Gazzetta dello Sport».