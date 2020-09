In Celle (D) wurde am Montag ein Juwelier-Geschäft überfallen.

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Celle (D) wurden zwei Personen getötet. Dabei soll es sich um die mutmasslichen Räuber gehandelt haben. Am Montag hatten die zwei Männer versucht den Juwelierladen zu überfallen. Einer habe in einem Rollstuhl gesessen, wobei noch nicht klar ist, ob dieser als Tarnung diente oder aus medizinischen Gründen notwendig war, wie NDR berichtet.